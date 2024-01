Arkitekt: Nyt vartegn er en tivolisering

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 12. januar 2024 - 07:45

En gangbro ved den nye atlantlufthavn duer ikke i et klima som Nuuk, fastslår Peter Barfoed, der i adskillige år har været dybt engageret i debatten om den nye atlantlufthavn i hovedstaden. Han mener samtidig, at dårligt gående bliver prioriteret meget lavt, hvilket er uacceptabelt for en ny lufthavn.

Han påpeger, at der med udsigt til klimaforandringer med vildere, voldsommere og vådere vejr, så dur en gangbro ikke, hvorfor en gangforbindelse mellem terminalbygning og parkeringspladsen bør føres under vejen Illerngit 2001.

Elevator-løsning

- Gangforbindelsen bør gå under p-pladsen og vejen og så skal der etableres elevatorer inde i terminalbygningen og p-pladsen, foreslår Peter Barfoed.

Han henviser til, at der mange steder rundt om i verden findes elevatorer ved jernbanestationer, parkeringsanlæg i Norge og Sverige og eksempelvis Metro og S-togsstationerne i København.

Tilbage i 2021 blev dette foto taget, hvor forpladsen og placeringen af terminalbygningen er tiltænkt. Peter Barfoed mener, at der bør kunne etableres et parkeringshus i Malene-fjeldet Peter Barfoed

- Det bør samtidig undersøges, om der ikke i fjeldet i tilknytning til fodgængertunnelen bør etableres et parkeringshus inde i fjeldet, hvor gulvet er i niveau med vejen udenfor, lyder det fra arkitekten, der imidlertid er klar over, at fjeldkvaliteten skal undersøges først for at få fastslået, om det er muligt at lave de nødvendige sprængninger.

Vartegnet

Han er stærkt kritisk overfor ideen om, at gangbroen kan blive et vartegn for lufthavnen.

- Lufthavnen har rigeligt med vartegn og en gangbro vil konkurrere med terminalbygningens udseende, mener Peter Barfoed.

Hvis det ender med en gangbro, som både KAIR og kommunen støtter, skal den ifølge arkitekten være udformet med hærdet glas i sider og tag og så tilsluttes elevator i bygningen, så man undgår en højdeforskel for de rejsende, der er udstyret med tung bagage.

Ifølge Peter Barfoed er dette stedet, hvor trappen fører op til langtidsparkeringen. Et sted, som om vinteren er udfordret med meget sne. Peter Barfoed

- Det er alt for meget tivolisering. Ned under jorden med den krydsende trafik, lyder det bombastisk fra arkitekten, der står uforstående overfor, at det skulle være et anliggende for kommunen.

Ansvaret

- Det burde være lufthavnsejeren, der stod med opgaven, men noget tyder på, at der er begået en projekt- og budgetfejl. Så det er en ommer. Hvorfor udsender kommunen først nu et kommuneplantillæg og ikke samtidig med det oprindelige kommuneplantillæg for vel fem, seks år siden, spørger Peter Barfoed, der som udgangspunkt mener, at lufthavnen er fejlplaceret på grund af pladsmanglen, som også viser sig med manglende passagerbroer fra fly til terminalbygning og hvor passagerne risikerer at blive sendt ud på en isglat forplads.