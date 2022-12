Arkæologiske fund forsinker projekt Hotel SØMA - ellers går det efter planen

Anders Rytoft Torsdag, 15. december 2022 - 12:44

Kommunalbestyrelsen i Avannaata Kommunia har godkendt udvidelsen af Hotel SØMA i Ilulissat. Det er den seneste udvikling af byggeprojektet. Organisationen arbejder på at udvide de fire hoteller, kendt som sømandshjemmene, under konceptet Hotel SØMA.

Sermitsiaq.AG har kontaktet Magnus Elleby, regionschef for Hotel SØMA, for at høre, hvordan det ellers skrider frem med de tre resterende byggeprojekter.

Han oplyser, at Hotel SØMA er i fuld gang med byggeriet i Sisimiut, men at det har taget lidt længere tid end forventet. Det skyldes, at der er blevet gjort nogle arkæologiske fund.

- Det har været spændende, men det har gjort, at byggeprojektet er blevet forsinket en lille smule. Vi regner med at være oppe i jordhøjde, inden vinteren rigtig får fat.

Hotellet i Sisimiut bliver bygget dobbelt så stort med 26 nye værelser.

Ikke så gunstigt

I Aasiaat er Hotel SØMA fortsat i dialog med Kommune Qeqertalik. Regionschefen oplyser, at der været en del frem og tilbage, men at det nu er begyndt at ligne noget.

- Vi har for nylig fået godkendt nogle plantillæg, så vi kan starte på udvidelserne og få lavet nogle mere færdige løsninger, forklarer han.

I Nuuk står det stille med byggeprojektet. Det er der flere årsager til, forklarer Magnus Elleby og uddyber, at Hotel SØMA gerne vil sikre, at udviklingen går på en ordentlig måde:

- Vi skal kunne håndtere alle vores projekter på samme tid. Der er en enorm stor efterspørgsel på håndværkere i Nuuk, hvorfor det ikke er så gunstigt at arbejde i det miljø lige nu.

Spabad, lounge og restaurant

Regionschefen uddyber, at Hotel SØMA til gengæld har brugt en del penge på at renovere værelser og opdatere dem med blandt andet nye møbler og koncepter.

- Vi har fået ti nye plus-værelser og superior-værelser. Vi har lavet en designmanual, som vi gennemfører på alle vores hoteller, så vores gæster kan forvente at få den samme standard - uanset, hvor man rejser henne. Vi har også fået spabade, en ny lounge og etableret vores første restaurant i Nuuk, som vi kører med nu.

Et restaurantkoncept, som skal rulles ud på de resterende hoteller. Helt overordnet skrider byggeprojekterne ganske udmærket frem, mener Magnus Elleby.

- Vi kører rimelig planmæssigt, selvom vi er ti måneder forsinket, så går det, som det skal. Eksterne omstændigheder, som vi ikke selv er herre over, er skyld i forsinkelserne siger regionschefen: -Vi kan ikke vide, hvad de finder i jorden, når vi graver.