Arctic Umiaq Line introducerer dagsbilletter

Kassaaluk Kristensen Søndag, 08. oktober 2023 - 08:15

Arctic Umiaq Line har åbnet for bookinger med sæsonstart i marts 2024. Her introducerer rederiet seks forskellige produkter til rejsende, hvor minimumsproduktet er en entre-dagsbillet, der ikke kræver bestilling af en liggeplads for dagsrejsende.

Hver femte rejsende i Sarfaq Ittuk vælger en strækning uden en overnatning. Derfor forventer Arctic Umiaq Line, at entrebilletten bliver populær til næste sæson.

- Vores lokale købemønster er typisk køb kort før afrejse, ofte på selve afrejsedagen, som ikke kun er et kulturelt mønster i Grønland, men også i udlandet, hvor man f.eks. benytter billetkontoret på Hovedbanegården i København med forventning om pladser på toget, mens turister har en kultur med at have sikret sig rejsebilletten mange måneder før, siger direktør i AUL, Jens-Jakob Sandgreen.

Plads til alle

Udover seks forskellige produkter lancerer Arctic Umiaq Line også tre forskellige fleksibilitetsgrader for billetter, så rejsende kan have mulighed for at ændre deres rejser eller refundere en del af prisen alt efter den valgte fleksibilitet.

­- Vores nye GO billet er målrettet den lokale rejsende i teenage- eller voksenalderen, som er sikre på rejseplanen, mens STANDARD og FLEX billetter er egnet til de fortsat usikre rejseplaner hos rejsende såsom turister og arbejdsrejsende med behov for fleksibilitet, oplyser direktøren.

Jens-Jakob Sandgreen påpeger, at flere turister benytter Sarfaq Ittuk som transportmiddel, og at de nye fleksibilitetsgrader i billetterne vil gøre det lettere for rederiet at betjene lokale som turister fra den nye sæson.

- Arctic Umiaq Line vil afspejle variationen i passagerer i sine kommende variation i produkter og billettyper.

Du kan tjekke de nye produkter på AUL’s hjemmeside.