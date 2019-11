Arctic Star: Hovsa-afgifter spolerer nattesøvnen

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 21. november 2019 - 09:00

Direktør Henrik Sachse har blandede følelser, hvad angår vedtagelsen af at fjerne indførselsafgifter på blandt andet snescootere og ATV’er.

Snescootere er nu fritaget for indførselsafgiften, men afgiften ophæves først fra 1. januar 2021.

- Selvfølgelig er vi bekymrede for, hvordan markedet vil komme til at se ud i fremtiden. En ting er dog sikkert, vi kan forvente, at vi kommer til at tabe penge på det restlager, vi har, siger han til Sermitsiaq.AG.

Indførselsafgiften på snescootere, der lyder på 22.000 kroner per stk., vil blive ophævet fra 1. januar 2021. Det betyder, at der vil gå et helt år, før snescootermarkedet kan få gavn af loven.

- Disse hurtige beslutninger kan virkelig give én søvnløse nætter, siger han.

Lys fremtid

Henrik Sachse er dog ikke bekymret for fremtiden. Han forventer ikke, at salget af snescootere vil gå i stå i 2020. Han oplyser, at der altid er behov for snescootere på grund af landets infrastruktur, hvilket gør branchen rentabel. Virksomheden vil dog holde øje med udviklingen i markedet.

- Vi er også glade for beslutningen, for det giver en lys fremtid. Det er ikke behageligt, at sådanne løsninger vedtages fra dag til dag, da det giver uhensigtsmæssige effekter for branchen, for eksempel i form af tab af restlageret, men det er en lys fremtid, vi går i møde, siger han.

Arctic Star Aps sælger ATV’er ud over snescootere. ATV’er blev fritaget for indførselsafgifter, med virkning fra 19. november, mens motorafgiften ophæves først den 1. januar 2021.

Henrik Sachse oplyser, at dette sammen med, at Naalakkersuisut har afsat fem millioner kroner til vejen mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, er glædeligt.

Henrik Sachse oplyser, at Arctic Star Aps allerede i februar hvert år overvejer hvilke nye varer, som de skal sælge året efter.