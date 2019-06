Arctic Prime Fisheries har planer om indhandling af fisk i Tasiilaq

Redaktionen Fredag, 07. juni 2019 - 11:43

Sidste uge underskrev et Kommuneqarfik Sermersooq og departementet for fiskeri og fangst en hensigtserklæring om at udvikle fiskeriet.

Og et selskab, nemlig Arctic Prime Fisheries står allerede klar til at gå i gang.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Vi har planer om at etablere et indhandlingssted i Tasiilaq, og vi ser frem til, at vi i samarbejde med både Selvstyret og Sermersooq Kommune kan fortsætte den positive udvikling af fiskerierhvervet i Østgrønland, siger formanden for selskabets bestyrelse Jørgen Wæver Johansen til Sermitsiaq.

Arctic Prime Fisheries er for indeværende det eneste selskab, som indhandler og producerer fiskeprodukter lokalt i Østgrønland. Det sker i Kuummiut, hvor omkring 67 fiskere fra hele Tasiilaq området indhandler.

Du kan læse om mere om planerne for Arctic Prime Fisheries i avisen Sermitsiaq. Du kan købe adgang til avisen via linket nedenfor: