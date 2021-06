Arctic Prime Fisheries meldt til politiet

Redaktionen Søndag, 20. juni 2021 - 08:06

Anklagemyndigheden vurderer i øjeblikket, om der er grundlag for at rejse retslig tiltale mod selskabet, og hvilke forhold der i så fald er tale om, skriver avisen Sermitsiaq.

Det bekræfter anklagefuldmægtig Marutha Thayapharan i Grønlands Politi. Men hun vil ikke udtale sig yderligere, da der er tale om en verserende sag, siger hun.

Arctic Prime Fisheries, APF, skriver selv om sagen i en note i det netop fremlagte årsregnskab for 2020. Ved aflæggelse af årsrapporten, der blev godkendt på generalforsamlingen i selskabet den 8. juni i år, var det ikke muligt at vurdere de eventuelle økonomiske konsekvenser for selskabet, står der i noten.

APF blev meldt til politiet i april

Departementschef Jørgen Isak Olsen i Departementet for Fiskeri og Fangst har adskillige gange over for Sermitsiaq bekræftet, at APF har brudt licensbetingelserne.

