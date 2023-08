Arctic Hub skal have en ny chef

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 15. august 2023 - 10:06

Arctic Hub, der skaber kontakt mellem forskere i Grønland og resten af verdenen, skal have en ny sekretariatsleder.

Anna-Sofie Skjervedal, som har været sekretariatsleder siden Arctic Hub blev etableret for tre år siden, har sidste arbejdsdag i dag. Det meddeler Arctic Hub i en pressemeddelelse.

- Arctic Hub har været et hjertebarn for mig. Det har været noget helt særligt at være med fra den spæde start, hvor Arctic Hub blot var en idé på et stykke papir til i dag, hvor vi har et sekretariat med et solidt fodfæste, siger Anna-Sofie Skjervedal.

Arctic Hub får bevilling gennem den danske regering og Selvstyret og er knudepunktet for forskere, der ønsker at forske i Arktis og i Grønland. Bestyrelsesformand i Arctic Hub, Ulrik Smith Korsholm understreger, at den afgående leder har gjort et stort arbejde for at brede viden om Arctic Hub ud til forskermiljøet.

- Jeg synes, at Arctic Hub er nået virkelig langt med den opgave, der blev stillet. Kendskabet til Arctic Hub vokser støt, og der er stor interesse for at samarbejde, når det gælder forskning i Grønland, siger bestyrelsesformand Ulrik Smith Korsholm.

Lander en stilling i DMI

Anna-Sofie Skjervedal, der blandt andet har været med til at skabe en forskerkonkurrence i Grønland Paasisavut, har sidste arbejdsdag i dag tirsdag den 15. august. Indtil der bliver fundet en ny leder, skal Arctic Hub’s konsulent og projektleder Jula Maegaard-Hoffmann fungerende sekretariatsleder.

Anna-Sofie Skjervedal søger nye udfordringer udenfor landet. Hun kommer dog til at have kontakt til Grønland i sit kommende arbejde, da hun lander en chefstilling i DMI's vejrforskningsafdeling. DMI servicerer hele Kongeriget med blandt andet vejrprognoser og isforhold.

Det er ikke oplyst, hvornår Arctic Hub forventer at ansætte en ny sekretariatsleder.