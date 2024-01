Arctic Hub finder ny leder i egne rækker

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 23. januar 2024 - 09:03

Arctic Hub har fundet sin nye sekretariatsleder. Det er i form af Jula Maegaard-Hoffmann, der har været en del af sekretariatet siden 2021.

Det oplyser Arctic Hub i en pressemeddelelse.

Interessen for forskning i Grønland er større end nogensinde før, og det vil kun tage til i løbet af de kommende år. Vi har søsat vores første flagskibe, og jeg glæder mig til at kunne sætte retningen for Arctic Hub’s fremadrettede arbejde som sekretariatetsleder, siger Jula Maegaard-Hoffmann om sin nye stilling.

Hun har siden Anna-Sofie Skjervedal stoppede som leder i efteråret 2023 været fungerende sekretariatsleder, og er nu fastansat i stillingen siden 1. januar 2024.

Overtager kæmpe arv

- Anna-Sofie har lagt et kæmpestort arbejde i at gøre Arctic Hub til en så vigtig organisation, som den er i dag. Selvom Arctic Hub er en forholdsvis ung organisation, er vi taknemlige for den varme velkomst, vi har modtaget i forskningsmiljøet.

- Derfor går jeg også til opgaven med stor ydmyghed – og i tæt samarbejde med Arctic Hub’s bestyrelse og sekretariat. Vi skal bygge videre på det gode fundament, så vi både lokalt og internationalt kan få endnu mere værdi af al den spændende forskning i Grønland, der sker hver eneste dag, udtaler den nye sekretariatsleder.

Arctic Hub’s sekretariat ligger i Nuuk og tæller på nuværende tidspunkt fire fuldtidsansatte. Formålet med Arctic Hub er at skabe bedre overblik over den forskning, der finder sted i Grønland samt at gøre viden fra forskning tilgængelig for befolkningen.

Tilfreds bestyrelse

Bestyrelsesformand for Arctic Hub, Ulrik Korsholm, der er vicedirektør i DMI, ser frem til at fortsætte samarbejdet med den nye sekretariatsleder:

- Jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet med Jula, som vi jo kender til i forvejen. Jula har været med til at starte Arctic Hub op og skabe de første successer. Bestyrelsen er overbevist om, at Jula på sikker og kompetent vis vil lede sekretariatet ind i en ny fase, hvor Arctic Hub til stadighed øger sit fokus på at skabe værdi i samspillet mellem forskning og samfund, siger bestyrelsesformand Ulrik Korsholm.

Arctic Hub står blandt andet bag forskningsformidlingskonkurrencen Paasisavut. Derudover arrangerer Arctic Hub også workshops for forskere, hvor forskerne kan koordinere deres forskningsaktiviteter og er en af hovedkræfterne bag Greenland Science Week.