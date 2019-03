Arctic Group: Udvider på Færøerne

Redaktionen Tirsdag, 26. marts 2019 - 15:08

Det går stærkt for tiden hos den nordjyske eksportvirksomhed Arctic Group, der er leverandør til hele Nordatlanten. Tidligere i år meldte virksomheden ud, at man var blevet valgt som hovedleverandør for en ny butikskæde på Island, og nu er turen kommet til et andet af Arctic Groups hovedmarkeder, nemlig Færøerne.

Den færøske grossistvirksomhed Blika, der er ejet af Arctic Group, skifter navn og bliver fremover en mere integreret del af Arctic Import. I den forbindelse flytter Blika også ind i et 750 kvadratmeter nyt kontor med et større lager og tilhørende showroom. Ifølge landechef hos Arctic Group Henrik Kronborg, så er det oplagt for Arctic Import at udvide på Færøerne netop nu.

- Færøerne er inde i en rivende udvikling og et massivt økonomisk opsving. Vi ser derfor ind i et stort vækstpotentiale og et voksende marked, som vi gerne vil have en større bid af, og som udvidelsen naturligvis skal ses i lyset af, fortæller han.

Blika beskæftiger sig med non food-produkter, som udelukkende bliver solgt til virksomheder og offentlige institutioner på Færøerne.

Ifølge Eyðun Hansen har Færøerne de senere år været inde i en økonomisk højkonjunktur, der har sat gang i store byggerier og infrastrukturprojekter rundt omkring på øerne. Og det kan også aflæses på Blikas bundlinje, fortæller den adm. direktør.

- Alene sidste år voksede vores omsætning med over 20%. Det skyldes især den rivende udvikling, Færøerne har gennemgået de seneste år, der også har sat skub i en række af de brancher og industrier, vi leverer produkter til.

- Derudover er befolkningstallet på Færøerne også stigende, da der bliver født flere børn og mange flytter tilbage til øgruppen. Alene sidste år kom der godt 800 nye indbyggere til, og det er mange på Færøerne.