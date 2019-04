Arctic Fish Greenland skaber erhvervssucces i Kullorsuaq og Nuussuaq

Redaktionen Søndag, 14. april 2019 - 08:27

D e lokale fiskere i Kullorsuaq og Nuussuaq har fået flere penge mellem hænderne efter, at muligheden for anskaffelse af snescootere på afbetaling blev muliggjort for to år siden gennem Arctic Fish Greenland A/S, der driver fiskefabrikkerne i Nuussuaq og Kullorsuaq og er datterselskab for Royal Greenland.

Det skriver avisien Sermitsiaq.

Selskabet har indtil videre leveret 35 snescootere, som fiskerne uden besvær afdrager, når de indhandler i de to bygder. Alene i årets første måneder har 14 fiskere fra Kullorsuaq fået Viking-snescootere. Dette tiltag har effektiviseret fiskeriet efter hellefisk og resulteret i, at Arctic Fish Greenland modtog en samlet mængde på 700 tons hellefisk i årets tre første måneder, hvilket er en fordobling i forhold til sidste år. Nu tager selskabet et skridt videre i bestræbelserne for at øge indhandlingsmængderne yderligere gennem samme afdragsordning levere splinternye Poca 515-joller med påmonteret påhængsmotorer og alt nødvendigt fiskeudstyr til ti fiskere fra Kullorsuaq. Jollerne forventes overdraget til de kommende ejere i slutningen af maj, når det første forsyningsskib ankommer. De ti fiskere har opfyldt kravet om opsparing på 37.000 kroner i forbindelse med anskaffelse af de nye fartøjer.

Et stort skridt

– Disse tiltag fra Arctic Fish Greenland har en afsmittede effekt på de unge, der i løbet af blot et år er begyndt at engagere sig i fiskeriet i højere grad, fortæller Timotheus Petersen, der er formand for fisker- og fangerforeningen og medlem af bygdebestyrelsen i Kullorsuaq.

