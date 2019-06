Arctic Fish Greenland ruster sig til kamp

Redaktionen Lørdag, 22. juni 2019 - 09:59

Arctic Fish Greenland A/S, der driver fiskefabrikkerne i Nuussuaq og Kull­orsuaq, har i de seneste to år givet fiskeri­erhvervet betydelig fremgang i Kullorsuaq. Men selskabet har haft store udfordringer med at gentage succesen i Nuussuaq hoved­sageligt fordi, fiskefabrikken ikke kan mod­tage hellefisk i større mængder på grund af den lave frysekapacitet på 130 tons. Både bygdebestyrelsen og fisker­ og fangerfor­eningen har i årevis kæmpet for at komme forhindringerne for et effektivt fiskeri til livs. De ønsker en ny fiskefabrik, der har en større produktionskapacitet. Men nu er der endelig bedre fremtidsudsigter i bygden med den skrantende økonomi, når Arctic Fish Greenland har taget det første spade­stik i juli. Selskabet har ligeledes søgt selv­styret om indsættelse af indhandlingsfartøj ved bygden, mens fabriksbyggeriet står på. Det siger Daniel Skifte, der er direktør for Arctic Fish Greenland A/S.

– Vi bygger en fiskefabrik, der har en frysekapacitet på omkring 500 tons, i nærheden af den nuværende fiskefabrik, og vi kommer til at bruge den gamle fabrik til lager. Da Arctic Fish Greenland blev dannet, blev der opnået bedre servicering af de lokale fiskere. Vi bestræber os derfor videre for at gøre fiskeri- og produktionsforholdene endnu bedre end hidtil, siger Daniel Skifte.

Grønlands Fiskerilicens Kontrol i Departementet for Fangst, Fiskeri og Landbrug i selvstyret kan hverken oplyse hvilke selskaber eller hvor mange, der har søgt om indsættelse af indhandlingsfartøjer i år i Nordgrønland. Men Arctic Fish Greenland A/S har allerede søgt om besætningsmedlemmer til deres kommende fartøj, der ifølge selskabets direktør, skal befinde sig omkring Nuussuaq indtil udgangen af året.

Flere fiskearter

Fiskefabrikken i Nuussuaq er for tiden lukket, da fryselageret er fyldt op. Aron Aronsen, der er formand for fisker- og fangerforeningen i Nuussuaq, siger, at fiskerne plejer at fylde fryselageret i løbet af blot en måneds tid.

– Vi har i mange år, haft problemer med den begrænsede modtagekapacitet på den nuværende fiskefabrik. De lokale fiskere er hvert år nødt til at tilbringe omkring fire måneder om året i blandt andet Kullorsuaq, fordi vores fiskefabrik er lukket. Men etablering af en ny fiskefabrik vil være et stort skridt for hele bygden og dets indbyggere, siger han.

