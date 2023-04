Arctic Dream udvikler ny båd til Grønland i Polen

Redaktionen Lørdag, 29. april 2023 - 13:01

Arctic Dream Aps. i Tasiilaq har travlt i den korte sejlsæson. Derfor udvider virksomheden nu med en ny båd, der bygges i Polen ved firmaet Viking Regina. Den er knapt otte meter lang og 2,5 meter bred og får plads til 12 personer inklusiv skipper, skriver avisen Sermitsiaq.

– Jeg har investeret 100.000 kroner i udviklingen af to både en otte meter båd og en 12 meter båd, som skulle kunne opfylde de krav til komfort for vores turister ønsker, når de er på tur.

– Jeg har brugt mine 15 års erfaring på sejlads med turister til at udvikle disse to både, fortæller Lars Anker-Møller, der ejer Artic Dream.

Han kom til Tasiilaq i 2001 for at sælge frimærker for postvæsenet. Men efter fire år havde han lyst til at afprøve livet som fisker og fanger.

Dette udviklede han så til at servicere turister og 20 år efter beskæftiger han 14 medarbejdere i højsæsonen og tre i lavsæsonen og har tre turbåde og en bagagebåd, som nu øges med den nye båd fra Polen.

– Som nævnt udviklede vi to størrelser. Men vi bestemte os for at bygge otte meter båden, fordi der ikke er plads til en 12 meter båd i havnen, og fordi der ikke er noget sted, hvor vi kan lægge den på land om vinteren, hvor den er beskyttet mod de kraftige storme, vi har, som alle kender som piteraq, fortæller Lars Anker-Møller, der samtidig påpeger, at der er havneproblem i byen, hvis man vil udvikle erhvervslivet og især turisterhvervet.

– Men det er en kendt sag, der bliver arbejdet på fra selvstyret og kommunen, tilføjer han.

