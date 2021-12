Arctic Concensus drejer nøglen om

Kassaaluk Kristensen Tirsdag, 21. december 2021 - 15:33

Det er blevet til otte år med at styrke viden, relationer og samarbejde på tværs af Danmark og Arktis. Men nu melder styregruppen for Arctic Concensus, at det ikke har været muligt at finde den nødvendige finansiering, og derfor lukker organisationen fra nytår.

Arctic Concensus skriver i en pressemeddelelse, at det dermed bliver sværere for danske virksomheder at få kompetent og højt kvalificeret sparring, rådgivning og hjælp til at få adgang til de arktiske markeder.

- I en tid, hvor Arktis er et geopolitisk hotspot, og hvor der kommer større og større international bevågenhed på regionen, er vi rigtig ærgerlige og triste over, at det desværre ikke er lykkedes at finde den nødvendige finansiering til at fortsætte det vigtige arbejde med at styrke relationer, samarbejde og viden på tværs af den arktiske region, siger direktør for Arctic Concensus, Lise-Lotte Terp.

Flere arrangementer

Arctic Concensus har blandt andet været med til at arrangere jagt- og fiskerimessen ”PolarExpo” i Ilulissat og har været med til at arrangere flere andre events, samt samarbejdet med flere danske universiteter for at øge viden om blandet andet bæredygtighed i Arktis.

- Vi er enormt stolte over alt det vi har opnået og bidraget med siden opstarten for godt otte år siden, blandt andet facilitering af projekter, samarbejdsmuligheder og vidensdeling mellem danske og arktiske virksomheder og organisationer samt seminarer, konferencer, dialogmøder og erhvervsdelegationsrejser, siger Lise-Lotte Terp.

Arctic Concensus har kontorer i Aalborg og Nuuk. Organisationen lukker officielt ned den 31. december og begynder at afvikle sine aktiviteter de første måneder af 2022.