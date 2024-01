Arctic Circle Trail er populær

Dorthea Reimer-Johansen Mandag, 29. januar 2024 - 15:35

Folk fra hele verden såsom Nordamerika, Tyskland, England, Danmark og Grønland rejser enten til Kangerlussuaq eller Sisimiut for at vandre på Arctic Circle Trail, som er ruten mellem Kangerlussuaq og Sisimiut på ca. 165 kilometer.

Arctic Circle Trail har lagt et spørgeskema i hytten Kanocenter, hvor alle vandrere har mulighed for at svare på spørgsmål. Nu er tallene lagt sammen:

Stigende popularitet

I følge Lisa Germany, der er mananger i Arctic Circle Trail, anslås, at der faktisk er over 1000 mennesker, der vandrer Arctic Circle Trail. 83% af adspurgte har svaret, at de starter med at vandre fra Kangerlussuaq. Tallene viser også, at mange starter med at vandre i august.

Det er dog stadigt langt fra de tal, der vandrer på andre arktiske stier, for eksempel Laugavegur på Island. I følge Lisa Germany skal der forbedringer til på ruten. I år skal vandrere være bedre til at tage deres skrald med hjem og være bedre til at gøre rent, der skal også installeres udendørs toiletter og bygges en hytte på den sydlige rute.

Der er ni hytter langs Arctic Circle Trail, som er gratis at benytte. Man vandrer ca. 165 kilometer mellem 5 og 12 dage på den rute.