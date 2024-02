Arctic Circle Trail: Betaling for vandrere ønskes indført

Dorthea Reimer-Johansen Torsdag, 08. februar 2024 - 17:47

Omkring 165 kilometers vandresti, Arctic Circle Trail, mellem Kangerlussuaq og Sisimiut bliver mere og mere populær for udenlandske vandrere. Vanderere fra hele verden valfarter til Kangerlussuaq eller Sisimiut for at vandre gennem ruten. I takt med den stigende interesse, har ansatte i Arctic Circle Business ønsket om at indføre et gebyr til udenlandske vandrere.

Ansøgningen er sendt til Naalakkersuisoq for Kultur den 22. januar i år.

700 kroner for at vandre i det fri

Arctic Circle Business foreslår, at beløbet for 700 kroner bliver benyttet som et vedligeholdelsesgebyr pr. international vandrer:

- Vi foreslår et vedligeholdelsesgebyr på 700 DKK pr. international vandrer. Det er et lille beløb for en 9-dages (gennemsnitlig tid taget af ACT-vandrere) oplevelse i Grønland, og det er billigt i forhold til færøsk gebyr på 200 kr. pr. person for vandreture, der tager mindre end to timer.

Når man kigger på vandregebyrer i andre nordiske lande kan det være en stor indtægtskilde for landet. Vandrere skal hive 450 kroner fra lommen for en time og 30 minutters vandring med en turistguide til Trælanípa/Bøsdalafossur i Færøerne.

Vedligehold og udvikling

Ifølge Artic Circle Business vil alle indtægterne fra vandregebyret blive brugt til at administrere og aktivt vedligeholde ruten og lave udvidelser samt valgfrie stier for vandrere.

For eksempel kan midler bruges til at udvide og flytte Itinneq broen inden for UNESCO-området til en mere stabil del af floden. Broen kollapsede sidste år og var i reel fare for at blive skyllet væk. Formåler er også at købe flere kanoer og sikkerhedsudstyr.

Arctic Circle Business har endvidere planer om at oprette valgfrie ACT-ruter. Det kan betyde en ny rute fra Kangerlussuaq til Itilleq, og fra bygden Sarfannguit til den vestlige ende af øen. Stien skal også vedligholdes:

- Et gebyr kan også tvinge potentielle vandrere til at tænke mere nøje over, om stien er egnet til dem eller ej. Nogle vandrere har ikke den rette erfaring til at påtage sig det ansvar. Alene sidste sommer har der været seks eftersøgninger og redningsaktioner langs Actic Circle Trail.

Pengene skal også bruges til at tælle antallet af internationale vandere nøjagtigt hvert år og opnå grundlæggende oplysninger om, hvordan og hvornår de bruger stien. Det vil give Arctic Circle Business mulighed for at overvåge brugen og se, om besøgstallet skal administreres.

Arctic Circle Business begrunder i deres ansøgning, at pengene vil blive dirigeret ind på en eksisterende bankkonto, der er oprettet specifikt til Arctic Circle Trail.

Brugere vil modtage en e-mail-kvittering for deres betaling, som de skal have med sig under vandringen. Arctic Circle Business vil ansætte studerende flere timer om ugen under højsæson for at møde vandrere lige uden for Sisimiut for at kontrollere, om de har betalt gebyret.

Gebyret skal træde i kraft inden den 31. december 2024, hvis Naalakkersuisut godkender ansøgningen.