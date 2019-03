Arctic Circle Race skudt i gang

Oline Inuusuttoq Olsen Fredag, 29. marts 2019 - 10:03

Der er en tradition for at byens borgere hepper ad løberne, når de tager en runde i arenaen med en nedkørsel på tøse bakken, og der vinkes farvel til løberne, som tager afsted ud mod baglandet af Sisimiut.

- Der er 62 procent flere deltagere til løbet i år, og antallet er tilfredsstillende, siger Jens Klaus Lennert “Kasik” og forklarer, at vinderen blandt kvinderne i 2015 og 2017 fra Tyrkiet Kamila Borutova deltager igen.

Sidste års vinder Martin Møller har konkurrenter i form af olympisk skiløber fra Australien samt en fransk eliteløber.

Ældste deltager er 81 år

Den ældste deltager i ACR i år er 81 år.

ACR er verdens hårdeste skiløb med en sammenlagt distance på 160 kilometer, men der er også mulighed for at deltage på 100 kilometer distancen. Løbet slutter på søndag d. 2. april. hvor vinderne og deltagerne kommer i mål foran Taseralik.

Lørdag og søndag har byens børn og unge muligheden for at deltage i Miki ACR.

- Campen er også bynær for dette års løb, fordi Igloo Mountains der står for transport af camp udstyr ikke vil risikere at ødelægge de tunge maskiner, som er ved at blive for gamle, forklarer Jens Klaus Lennert.