Arctic Circle lancerer global klima-pris

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 13. april 2021 - 16:58

Det islandsk baserede og internationale sekretariat med Arktis i fokus, Arctic Circle, har i dag afsløret, at man vil uddele en pris til en forsker eller forskerteam, der kan komme med det bedste bud på at komme klimaforandringerne til livs.

Prisen, der har fået navnet ”The Frederik Paulsen Arctic Academic Action Award”, vil blive uddelt på Arctic Circle Assembly, der finder sted i Reykjavik fra den 14. til 17. oktober.

Det er muligt at indstille kandidater til den nye ”award” frem til den 30. juni oplyser sekretariatet i en pressemeddelelse.

Om prisen

Meget kortfattet skriver Arctic Circle:

- Ansøgere opfordres til at foreslå løsninger til at forbedre og vende effekten af klimaforandringer i en eller flere af følgende kategorier:

Forebyggelse og vending af klimaændringer gennem teknologisk udvikling, der kan opnås gennem konkret og praktisk implementering.

Opbevaring og afbødning af klimaændringer gennem konkrete handlinger og planer.

Forslag til lovgivningsmæssig og politisk ændring gennem lovgivning.

Arctic Circle er verdens største internationale netværk med fokus på samarbejde og dialog om fremtiden for Arktis. Organisationen har sammen med UArctic, University of the Arctic, som er et netværk af mere end 200 universiteter og andre organisationer med fokus på Arktis, gået sammen om at uddele prisen.

Om Frederik Paulsen

Prisen er knyttet til den svenske filantrop og mangemilliardær Frederik Paulsen, der ejer medicinalkoncernen Ferring. Han har i årtier været en stærk fortaler for forskning og samarbejde om arktiske forhold, hvor det sker i respekt for oprindelige folks kultur og levebrød.