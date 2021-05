Arctic Circle Business: Stor opbakning til bestyrelsen

Nina-Vivi Møller Andersen Søndag, 30. maj 2021 - 13:45

Hele 72 virksomheder er tilfredse med Arctic Circle Businesses bestyrelse. Det stod klart, da medlemmerne skulle vælge tre nye medlemmer til bestyrelsen på seks personer.

Najaaraq Lennert fra Grønlands Banken blev valgt ind som nyt medlem i bestyrelsen. Hun er filialleder i banken. Ole Damgaard fra Hotel Kangerlussuaq blev ikke genvalgt, men han er blevet anden suppleant.

Bestyrelsesmedlemmerne sidder i bestyrelsen i to år af gangen for at sikre kontinuitet i organisationens arbejde.

Stolt formand

Formanden for Arctic Circle Business er stolt over, at virksomhederne bakker så meget op om erhvervsorganisationens bestyrelse.

- Vi er glade for, at der fortsat er opbakning til erhvervets fælles projekt, Arctic Circle Business, hvor vi med vores medlemskab bidrager til fællesskabet og sammen løfter vores regions vækstpotentiale. Vi er Grønlands stjerneeksempel på hvordan man på tværs af brancher, det private og kommunale, kan samarbejde om regionsudvikling, siger formanden Anette Lings.

Bestyrelsen ser sådan ud:

Formand, Anette Lings, Hotel Sisimiut

Næstformand, Henrik Sachse, Arctic Star

Najannguaq Lennert, Grønlands Banken

Paneeraq Olsen, Arctic Innovation

Mia Chemnitz Høegh, Qiviut

Maannguaq Lauritzen, Sarfalerisut

Suppleanter: