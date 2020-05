Arctic Circle Business med ny bestyrelse

Redaktionen Fredag, 15. maj 2020 - 14:38

Til Arctic Circle Business ordinær generalforsamling, der blev afholdt i Sisimiut, deltog i alt 35 medlemmer fra Sisimiut og via online medier fra Maniitsoq og Kangerlussuaq.

- Den stigende interesse for Arctic Circle Business arbejde udmunder i de mange nye tiltag og resultater, der bliver skabt i fællesskab, skriver Arctic Circle Business i en pressemeddelelse.

Arctic Circle Business

Anette Lings er genvalgt som formand for bestyrelsen.

Den samlede nye bestyrelse ser således ud:

Formand, Anette Lings, Hotel Sisimiut

Næstformand, Henrik Sachse, Arctic Cat

Medlem, Søren Damgaard Olsen, Royal Greenland

Medlem, Paneeraq Olsen, Grønlands Banken

Medlem, Mia Chemnitz Høegh, Qiviut

Medlem, Ole Damgaard, Hotel Kangerlussuaq

Suppleant, Arne Hardenberg, Greenland Extreme

Suppleant, Maannguaq Lauritzen, Sarfalerisut ApS

Arctic Circle Business, der er en selvstændig organisation, rådgiver private selskaber og iværksættere for at styrke det lokale erhvervsliv.

- Det er så genialt, at så mange private virksomheder i vores region bakker op om erhvervsudvikling. Mere end nogensinde har vi brug for at stå sammen og løfte i flok, og det synes jeg, opbakningen til Arctic Circle Business i høj grad viser, at virksomhederne her i Qeqqata Kommunia gør, siger den genvalgte bestyrelsesformand, Anette Lings.