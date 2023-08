Arctic Circle Business direktør vil have nuanceret debat om krydstogtturisme

Merete Lindstrøm Torsdag, 31. august 2023 - 13:19

Direktøren for erhvervsorganisationen Arctiv Circle Business der blandt andet arbejder med at fremme Grønlands økonomiske udvikling gennem turisme, understreger vigtigheden af at tage hensyn til de forskellige nuancer og aspekter af krydstogtsturismen.

I en pressemeddelelse påpeger Schrøder, at den aktuelle debat om krydstogter ofte er unuanceret og kan skade branchen uden tilstrækkelig oplysning.

- Vi får primært ekspeditionskrydstogtsskibe her i landet, der anløber Qaqortoq, Nuuk og Ilulissat, siger han og tilføjer:

- Det er vigtigt at anerkende, at krydstogtsskibene spiller en væsentlig rolle i vores erhvervssektor og eksportindtægter, der bidrager positivt til vores landskasse.

Der skal være balance

Schrøder fremhæver også nødvendigheden af at opnå en balance mellem økonomisk vækst og hensynet til lokale interesser.

- Turismen skal gavne de lokale, og ikke omvendt, siger han og understreger behovet for at udvikle turismen på en måde, der respekterer lokale kulturer og skaber arbejdspladser til befolkningen.

LÆS OGSÅ: Krydstogtturismen eksploderer i år

Direktøren for Arctic Circle Business ser også muligheder for at udnytte krydstogtindustrien til at fremme lokale produkter og virksomheder. Han nævner et eksempel med Sisimiut Fresh Farm, der har leveret mikrogreens til krydstogtsskibe som et skridt i den retning.

- Vi skal være bedre til at tjene penge på de ting, vi kan lide at arbejde med, og vi skal have gode rammer for disse muligheder, siger Schrøder.

Branchen arbejder på at mindske forurening

En central bekymring i krydstogtsdebatten er miljøpåvirkningen, især luftforurening fra skibene. Schrøder påpeger dog vigtigheden af at basere kritik og regulering på nøjagtig forskning og målinger, og ikke blot sensationelle overskrifter.

LÆS OGSÅ: Rapport: Krydstogtskibe kan koste liv

Han påpeger også, at moderne ekspeditionsskibe allerede har taget skridt for at reducere deres miljømæssige fodaftryk.

Schrøder ser også frem til den kommende turismelov, der skal regulere krydstogtindustrien i Grønland. Han håber på en lov, der skaber balance mellem bevarelse af natur og økonomisk vækst. Samtidig opfordrer han til at inddrage regionale hensyn og behov i lovgivningsprocessen.