Arbejdstilsynet udsteder påbud efter besøg på alderdomshjem

Thomas Munk Veirum Onsdag, 13. september 2023 - 11:45

Arbejdstilsynet er langt fra tilfreds med arbejdsforholdene på alderdomshjemmet Utoqqaat Illuat i centrum af Nuuk.

Tilsynet har besøgt alderdomshjemmet over tre dage, og besøgene er mundet ud i tre påbud. Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked er blevet orienteret om sagen på et møde tirsdag, viser mødets dagsorden.

Første påbud handler om, at Kommuneqarfik Sermersooqs Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked skal sikre, at arbejdet på alderdomshjemmet "planlægges, tilrettelægges og udføres, så stor arbejdsmængde og tidspres ikke forringer ansattes sikkerhed eller sundhed på kort eller lang sigt."

I sit høringssvar skriver forvaltningen, at den store arbejdsmængde og tidspres på plejehjemmet skyldes udskiftning og mangel på personale.

Tilsyn: Beboer udsatte andre beboere for vold

Det andet påbud handler om en udadreagerende psykisk syg beboer på alderdomshjemmet, som ifølge arbejdstilsynets vurdering har forårsaget verbale krænkelser og vold mod øvrige beboere. Forvaltningen skal sørge for, at arbejdet med beboeren tilrettelægges, så medarbejderne ikke lider skade.

Forvaltningen skriver i sit høringssvar, at beboeren efter tilsynsbesøget har været indlagt til behandling for sine lidelser:

- Efter en måneds indlæggelse og behandlinger er beboeren ikke udadreagerende længere. Der er planlagt behandlinger fremadrettet, så beboerens tilstand forbliver stabil, skriver forvaltningen blandt andet om situationen.

Seksuelle krænkelser

Arbejdstilsynets tredje påbud drejer sig også om en psykisk beboer.

Beboeren skulle ifølge tilsynet stille meget høje krav til medarbejderne og udvise seksuelt krænkende adfærd.

- Forvaltning for Velfærd og Arbejdsmarked påbydes at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så høje følelsesmæssige krav i arbejdet med beboer Y ikke forringer ansattes sikkerheds og sundhed på kort eller lang sigt, lyder tilsynets påbud.

I forbindelse med det påbud oplyser forvaltningen, at man i samarbejde med Socialstyrelsen forsøger at finde en institution, der har personale og kompetencer til bedre at varetage beboeren. Der er også lavet tiltag for at forberede personalet bedre til at tage sig af borgeren.