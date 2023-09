Arbejdskraftmangel: Tid til at tænke nyt

Redaktionen Torsdag, 28. september 2023 - 09:45

- Vi vil gerne hjælpe med at gøre den økonomiske rekrutteringsbyrde mindre for hele samfundet.

Det siger Trine Egede, der er projektleder for Den Grønlandske Karrieremesse, som holder til i Selvstyrets HR-Udviklingsafdeling i Formandens Departement. I sidste uge inviterede Karrieremessen til et fyraftensmøde for de grønlandske erhvervsdrivende med overskriften ”Rekruttering af arbejdskraft – den fælles udfordring.”

Det skriver avisen AG.

Erfaringerne efter de seneste års job- og karrieremesser i Danmark viser, at det private erhvervsliv er blevet stadig mere fraværende. Trine Egede har derfor spurgt forskellige private virksomheder, hvorfor de ikke deltager? Adspurgt svarer de, at det – udover at det for mange virksomheder er umuligt at afsætte penge og medarbejdere til rejser på kysten eller til Danmark - skyldes en opfattelse af, at karrieremesserne primært skal tiltrække medarbejdere til det offentlige, herunder ikke mindst Selvstyret.

- Men det er bestemt ikke tilfældet. Messerne er i høj grad også sat i verden for at tiltrække arbejdskraft til det private, fastslår Trine Egede.

Derfor vil Karrieremessen nu forsøge nye veje for at fremme kontakten mellem grønlandske arbejdspladser, der higer efter arbejdskraft, og interesserede og nysgerrige potentielle medarbejdere, ikke mindst grønlandske, der gerne flytter til Grønland fra Danmark, Europa eller sågar resten af verden.

Læs mere i avisen AG, som du kan få adgang til her: