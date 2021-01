Arbejdsgruppe: Nej til aktiv dødshjælp

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 29. januar 2021 - 13:31

Under efterårssamlingen tilbage i 2018 besluttede politikerne i Inatsisartut, at der skulle nedsættes en arbejdsgruppe, der skulle vurdere, hvor det grønlandske samfund skulle forholde sig til spørgsmålet om aktiv dødshjælp.

Gruppens arbejde er nu færdigt og kan læses i en rapport, som Departementet for Sundhed for nylig lagde offentligt ud.

I indstillingen begrunder arbejdsgruppen sin afvisning med, ”at dødende og alvorligt syge generelt har god adgang til gratis behandling og medicin i Det Grønlandske Sundhedsvæsen, og at der ikke synes at være et større ønske i befolkningen om en sådan mulighed”.

Den palliative indsats

Men arbejdsgruppen tilføjer derimod om den palliative indsats, som er målrettet personer med en livstruende sygdom:

- Det eksisterende palliative tilbud er utilstrækkeligt. En udvidet palliativ indsats anses som et væsentligt mål, hvis samfundet skal kunne sikre alle borgere en værdig afslutning på livet, står der i rapporten, hvor man finder, ”at Det Grønlandske Sundhedsvæsen bør forestå udviklingen af retningslinjer og procedurer inden for det palliative område”.

Det fremgår også, at arbejdsgruppen ikke har fundet grundlag for at ændre den nuværende lovgivning om patienters retsstilling.

- Gruppen mener, at loven allerede giver mulighed for at tilbyde uafvendelig døende den nødvendige palliative indsats. Det er arbejdsgruppens indstilling, at de eksisterende rammer bør anvendes fuldt ud inden ny lovgivning diskuteres og indføres, fremgår det af rapportens indstilling til politikerne.

I strid med kulturværdierne

Det bliver også pointeret, at en eventuel indførelse af aktiv dødshjælp og assisteret selvmord ”vil være vanskeligt at forene med de grundlæggende værdier og kulturen, som det grønlandske samfund er bygget op omkring”.

Disse organisationer var repræsenteret i arbejdsgruppen:

Landslægeembedet (formand)

Grønlands Lægeforening

Det grønlandske Sundhedskartel og Sygeplejeetisk Råd

Rådet for Menneskerettigheder

Neriuffik

Folkekirken i Grønland

Kommunernes repræsenteret ved Kommuneqarfik Sermersooq

Ordforklaringer:

Aktiv dødshjælp: Aktiv dødshjælp betyder, at én person handler med det formål at forårsage en anden persons død i overensstemmelse med dette andet menneskes ønske. Patientens død forårsages af behandlingen.

Assisteret selvmord: Assisteret selvmord er en handling, hvor nogen hjælper en anden til at tage livet af sig. Den, der ønsker at dø, foretager selv den sidste afgørende handling, f.eks. indtager en dødelig dosis medicin. Hjælperen kan f.eks. have fremskaffet de midler, der anvendes til selvmordet.

Palliativ indsats: Den palliative indsats har til formål at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art.