Har arbejdet for at bevare vigtig platform

Thomas Munk Veirum Søndag, 03. marts 2024 - 13:05

Siden november 2022 har Grønland været formand for sammenslutningen for oversøiske lande og territorier, der har en særlig forbindelse til EU, sammenslutningen hedder OCTA.

Grønland overtog dengang formandskabet fra Ny Kaledonien, og det er nu givet videre til Aruba, oplyser Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

Overdragelsen skete ved en ministerkonference i Bruxelles, hvor naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Vivian Motzfeldt (S) deltog.

I den forbindelse blev der også afholdt et forum, hvor politiske repræsentanter fra OCTA-medlemmerne mødtes med Europa-Kommissionen, EU’s medlemslande og andre institutioner.

Naalakkersuisoq for Selvstændighed og Udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt siger, at de oversøiske lande og territorier har været udfordret siden brexit, hvor antallet af OLT’ere blev reduceret kraftigt:

- Det har været vigtigt for Grønland at arbejde for at sikre, at den vigtige platform som OCTA udgør for OLT’erne og ikke mindst EU, består. Det netop overståede OLT-EU Forum giver gode forhåbninger for sammenslutningen, hvor vi har haft gode møder med vores samarbejdspartnere i OCTA og ikke mindst i EU, lyder det fra naalakkersuisoq.