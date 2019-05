Aqqalu: Send flygtninge til Kangilinnguit

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 02. maj 2019 - 16:01

- Hvis Danmark har i sinde at bibeholde sin måde at beslutte sådanne ting over vores hoved, så lad dem sende flygtninge til Kangilinnguit, der kan de bo i gode huse som bare har været efterladt. Der kan Danmark forsørge dem, som Grønland ikke skal.

Det siger medlem af Inatsisartut Aqqalu Jerimiassen i en pressemeddelelse, efter Grønland har modtaget den første flygtning.

Kan bare ikke sendes hjem

Ifølge Atassut-politikeren kan Danmark ikke overlade ansvaret til Grønland.

- Vi har fået at vide, at det er noget som staten har bestemt, uden at vi rigtig kunne sige nej. Og da vi her i landet ikke har nogen form for lovgivning angående flygtninge, mener vi at Danmark bør tage ansvaret omgående. Men flygtningen er allerede landet, og vi kan ikke bare sende vedkommende tilbage uden videre, da vi ser os selv som et anstændigt folk og værner om de menneskelige rettigheder, fremhæver Aqqalu Jerimiassen.

Er ikke klar

Han understreger, at Grønland ikke er klar til at overtage flytninge.

- Lad Danmark stå for hele ansvaret for den ene flygtning, der er kommet, for vi har nok at se til herhjemme. De dansk ejede bygninger vi stadigvæk har her i landet er ved at gå til. Brug pengene på vedligeholde dem i stedet for bare at komme med løfter. For eksempel Kangilinnguit, for vi er ikke klar her i landet, lyder det fra Aqqalu Jerimiassen.