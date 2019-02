Aqqaluk Lynge: Grønland er i klimaselskab med mindre flatterende lande

Walter Turnowsky Torsdag, 21. februar 2019 - 17:55

Naalakkersuisut sover i timen, når det gælder klimapolitikken, siger forfatterne Aqqaluk Lynge.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Aqqaluk Lynge mener, at man godt kan forene erhvervsudvikling med en ambitiøs klimapolitik, sagde han i sin tale ved Grønlands klimadag.

- Det er værd at erindre, at man i det store udland, når talen er klimaændringer, så betegner man Grønland eller Arktis i det hele taget som »Ground Zero of Climate Change«. På den baggrund må vi forvente, at vi har verdens bedste klimapolitik, ligesom vi forventer, at vores Arktiske Politik er fremadskuende. Desværre må vi i denne sag skuffe mange af vore venner, da Naalakkersuisut valgte at holde sig udenfor Paris aftalens mål om begrænsning til 1, 5 graders temperaturstigning, sammen med en ikke særlig flatterende gruppe af lande.

