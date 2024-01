Aqqaluaq B. Egede: Socialrådgiver-uddannelsen skal gøres attraktiv

Kassaaluk Kristensen Lørdag, 27. januar 2024 - 15:31

Der er behov for at gøre socialrådgiveruddannelsen og socialforvaltningerne som arbejdsplads mere attraktive, så flere uddannede sagsbehandlere vil arbejde der.

Det mener naalakkersuisoq for børn og unge, Aqqaluaq B. Egede (IA).

Under et pressemøde tirsdag den 16. januar udtalte han, at en arbejdsgruppe skal undersøge muligheder for at gøre erhvervet mere tiltrækkende.

- Det er ikke nyt, at der mangles socialrådgivere. Og der er behov for at finde frem til løsninger, der skal sikre flere socialrådgivere i landets fem kommuner, siger naalakkersuisoq under pressemødet.

Tidigere undersøgelser har vist, at socialrådgivere i kommunerne er overbelastet medalt for mange sager ad gangen.

Lønnen kan kigges på

Naalakkersuisut har derfor sammensat en arbejdsgruppe, der skal kigge på vilkår for socialrådgivere. Under pressemødet udtrykker socialrådgiverforeningens forkvinde, Martha Lund Olsen, ønske om, at fagforeningen skal være en del af arbejdet, da de har stor indsigt i udfordringer indenfor faget.

- Vi er mere end interesserede i, at fagforeningen kommer med i arbejdsgruppen, og vi har dialog med de interesserede, når de udtrykker ønske om at være en del af arbejdsgruppen. Jeg er derfor glad for, at fagforeningen vil med, og det skal I selvfølgelig være mere end velkommen til, siger Aqqaluaq B. Egede som svar til Martha Lund Olsen.

Han understreger samtidig, at det kan være nødvendigt at kigge på et lønløft for socialrådgivere men kommer ikke ind på, hvordan forbedringerne kan se ud:

- Lad os først lige se, hvad arbejdsgruppen når frem til. Så kan vi tage snakken derfra og se, om det kan være nødvendigt, eller om der skal andre tiltag til for at gøre erhvervet mere attraktiv, siger Aqqaluaq B. Egede til Sermitsiaq.AG.