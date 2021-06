Aqqaluaq B. Egede: Danmark bremser udviklingen på fødevareområdet

Redaktionen Søndag, 06. juni 2021 - 15:32

Aqqaluaq Biilmann Egede (IA) siger lige ud til avisen Sermitsiaq, at det er en kamp fra Grønlands side at blive hørt om, hvordan fødevareområdet kan tilpasses de grønlandske forhold:

- I mere end 10 år har vi (Inuit Ataqatigiit og andre partier) drøftet og kæmpet for at få tilpasset fødevareområdet til vores behov. For med og under Danmark bliver vi behandlet som lande med millioner af indbyggere.

- Det giver os mange forhindringer blandt andet i form af alle de krav, vi skal opfylde, blandt andet om hvordan vi skal tilpasse vores fiskeri, fiskeindustri, hvordan vi skal leve op til bestemte hygiejnekrav samt mange andre krav forud for benyttelse af andre fødevarer, både til eksport og til hjemmemarkedet (...).

Nytænkning skal bane vej

Aqqaluaq Biilmann Egede (IA) henviser til, at det ikke er nemt at samarbejde med Danmark, blandt andet med langsommelige sagsbehandlinger, ubøjelige krav og ingen muligheder for at åbne op for nye erhvervsmuligheder indenfor fødevareområdet, blandt andet fordi Danmark, som medlem af EU skal leve op til de standarder, der bliver vedtaget i EU, men også fordi Danmark føles at være for langsom til at reagere på Grønlands ønsker:

