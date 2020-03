Aqqalu langer ud efter tavs Kielsen

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 04. marts 2020 - 11:32

Atassut-formanden mener, at Kim Kielsen som formand for Naalakkersuisut fraviger sit ansvar.

- Der er en stor bekymring omkring coronavirus i landet, og intet ord hører man fra ham (Kim Kielsen, red). Han siger intet om, at Henrik Fleischer blev smidt ud af Siumut og vendte tilbage igen. Også omkring partisekretæren, der blev fritaget for tjeneste, og ikke mindst kan jeg simpelthen ikke forstå, at han ikke engang byder ind med noget med hensyn til krænkende adfærd, siger Aqqalu C. Jerimiassen i en pressemeddelelse.

Der ties for ofte

- Vi ser ofte, at der ties, når der sker vanskelige situationer, hvor man blot afventer, at omtalen af disse ophører og bliver fortrængt. Dog føler jeg nu, at Formanden for Naalakkersuisut benytter fortielsen hver gang. Her sætter jeg så et stort spørgsmålstegn ved, om han virkelig fortsat vil være landets leder, lyder det uddybende fra partiformanden.

Afslutningsvis sender partiformanden denne bandbulle mod Kielsen:

- Hvis man vil være leder, er der såvel arbejdsopgaver, der kan gøre ondt, men som også skal håndteres.