Aqqalu J.: Der skal flere laktosefrie produkter på butikshylderne

Kassaaluk Kristensen Fredag, 05. august 2022 - 07:43

Halvliters laktosefri piskefløde til 26,95 kroner. Og en liters laktosefri mælk til 21 kroner.

Samt glutenfrie melprodukter, der er dyrere end det konventionelle, glutenholdige melsortiment.

Borgere, der er laktose- og glutenintolerante, har langt mindre at vælge imellem i dagligvarebutikkerne, ligesom flere færdiglavede produkter indeholder enten laktose eller gluten.

Billigere for kunden

For at gøre dagligdagen nemmere og billigere for borgere med laktose- og glutenintolerance, vil Aqqalu Jerimiassen (A) pålægge Naalakkersuisut til at lave et lovforslag, der vil bane vej for dagligvarebutikker til at handle i andre lande end Danmark, hvad angår laktose- og glutenfrie produkter.

- Det kan gøres langt billigere, hvis vi kan få vores produkter fra for eksempel USA. Og så er deres sortiment langt større end det, vi har i butikkerne, siger Aqqalu Jerimiassen.

- Borgere med intolerance og allergier har ikke selv valgt at leve sådan. Det er deres livsbetingelser. Vi skal arbejde for at gøre deres liv lidt lettere, siger Aqqalu Jerimiassen.

Varedeklarationslov skal ændres

Varer i butikkerne skal i dag have en varedeklaration på dansk. Atassuts formand vil have, at loven ændres således, at varer med deklarationer på andet sprog, for eksempel engelsk, også skal kunne sælges i butikkerne.

- Når varesortimentet bliver større, så vil der også være en naturlig udvikling i konkurrencedygtige priser. Så kan kunden få flere sortimenter i billigere prisklasser. Det er det, jeg vil nå med dette beslutningsforslag, siger formanden for Atassut til Sermitsiaq.AG.

Aqqalu Jerimiassen arbejder med beslutningsforslaget, så det kan fremsættes til Inatsisartuts efterårssamling. I beslutningsforslaget vil han pålægge Naalakkersuisut til at udarbejde et lovforslag, så andre varesortimenter med varedeklaration på et andet sprog end dansk, også kan sælges i dagligvarebutikker.

Lovforslaget vil han gerne se fremlagt af Naalakkersuisut til næste år.