Aqqalu C. Jerimiassen (A): Stiller beslutningsforslag om kommunestrukturen

Jensine Berthelsen Onsdag, 07. februar 2024 - 11:04

- Naalakkersuisut har i meget lang tid vidst, at kommunesammenlægningen har alt for mange svagheder, og at den ikke har indfriet de forventede resultater. Langt om længe kommer erkendelsen, men til hvilken nytte, når de har valgt at forholde sig passivt til de problemer sammenlægningen har skabt?

Det spørger Aqqalu C. Jerimiassen (A) om med henvisning til, at Naalakkersuisoq for indenrigsanliggender, Jess Svane (S), for nyligt åbent har erkendt, at kommunesammenlægningen ikke har ført til de forventede resultater, og han fortsætter:

- Hvorfor er Naalakkersuisut så handlingslammede? Hvorfor skal de altid vente på, at medlemmer af Inatsisartut tager initiativ, før de begynder at handle? Jeg mener, det er ansvarsforflygtigelse at bruge Inatsisartut som påskud til manglende handling.

Tilfredshedsundersøgelse og hvad så bagefter?

Aqqalu C. Jerimiassen har under Inatsisartuts efterårssamling 2022 (EM2022/93) stillet forslag til Inatsisartutbeslutning om en evaluering af hele den kommunale omstrukturering. Han ville have fakta på bordet om, hvordan det er gået med kommunesammenlægningen:

- Det er vigtigt, vi har fakta at forholde os til, især også hvis vi senere skal lave ændringer på gældende systemer, så jeg syntes, det var vigtigt at få en ordentlig evaluering af kommunesammenlægningen. I stedet for en faktabaseret evaluering, blev resultatet af mit forslag drejet om til en tilfredshedsundersøgelse hos borgerne. Det er i sig selv helt i orden at lave folkelige høringer, men det er også at trække problemer i langdrag, især også når man på forhånd ved, at der er problemer, der skal løses.

Aqqalu C. Jerimiassen (A) har derfor ikke meget til overs for Naalakkersuisuts manglende vilje til at iværksætte løsningsforslag til de massive problemer med utilfredse borgere, der føler, at de har mistet fordelene ved nærdemokratiet, at nogle byer bliver forfordelt i forhold til de øvrige byer og bygder i en given kommune:

- Jeg mangler derfor signal fra Naalakkersuisut, hvad vil de bruge en tilfredshedsundersøgelse til? Hvad skal der ske bagefter? Hvor længe endnu vil Naalakkersuisut trække problemerne i langdrag før de indser at problemet er akut og bør behandles uden ophold?

Stiller beslutningsforslag til forårssamlingen

Aqqalu C. Jerimiassen har igennem flere forespørgselsdebatter og beslutningsforslag forsøgt at komme igennem til et handlingsorienteret resultat, nu vil han prøve igen:

- Når nu Naalakkersuisut ikke selv vil iværksætte arbejde, så må vi forsøge at diktere dem til at handle. Derfor vil jeg stille forslag til forårssamlingen, hvor vi igen forholder os til de udfordringer og problemer kommunesammenlægningen har ført med sig, og her vil jeg foreslå at få tilbagerullet sammenlægningen og finder alternative løsninger, som vi alle kan forlige os med, erklærer Aqqalu C. Jerimiassen (A) overfor Sermitsiaq.AG.