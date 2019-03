Apple tager kampen op med Netflix og HBO

Ritzau Mandag, 25. marts 2019 - 16:52

Når du fremover er på udkig efter en serie eller en film lørdag aften, så kan Apple måske blive din hjælp til at sikre underholdningen.

Apple vil nemlig lave sin egen streamingtjeneste, fortæller selskabet mandag aften på et pressemøde i Cupertino i USA.

Dermed går det amerikanske selskab, der er kendt for iPhone, MacBook og iPad, ind på samme bane som blandt andet Netflix og HBO.

Det vil være en tjeneste med et månedligt abonnement, som endnu ikke er kendt. Apples nye tjeneste kommer i efteråret og vil være i mere end 100 lande.

Det er endnu uvist, om den vil blive tilgængelig i Danmark. Apple vil først i efteråret sætte navn på landene.

Den nye streamingtjeneste vil have film og tv-serier. Der vil både være originalt indhold og fra andre producenter.

Apple har allerede løftet sløret for noget af det indhold, seerne vil kunne opleve.

Skuespillerinden Jennifer Aniston, der særligt er kendt for tv-serien "Venner", vil være vært på et morgentv-show kaldet "Morning Show".

Filminstruktøren Steven Spielberg skal stå i spidsen for en science fiction-serie kaldet "Amazing Stories".

Derudover vil skuespilleren Jason Momoa spille hovedrollen i serien "Sea", der handlen om en verden, hvor det meste af befolkningen er blevet udslettet af en dødelig virus, og de sidste overlevende er blinde.

Apple er den seneste i rækken af store spillere, som har meldt sig ind i kampen om seernes gunst.

Tidligere har Amazon lanceret Amazon Prime Video. Disney er også på trapperne med sin egen streamingtjeneste senere i 2019. Den har fået navnet Disney+.

Ifølge David Guldager, techredaktør hos TV2, er der tale om en stor satsning fra Apple.

- Apple har virkelig fået nogle store navne ind. Det er meget vigtigt med originalt indhold for at kunne skille sig ud i forhold til konkurrenterne, siger han.

David Guldager forklarer, at Apples nye streamingtjeneste kan sikre, at selskabets produkter bliver ved med at være relevante for forbrugerne.

- Det er fremtiden for Apple. Når der bliver præsenteret nyt fra Apple eller konkurrenterne, er der ikke længere så store revolutioner længere, og der er langt mellem det nye.

- De begynder også at kunne se en svækkelse i salget, som vi så med den nyeste iPhone. Derfor er det vigtigt for Apple at kunne levere indhold til sine platforme og produkter, siger David Guldager.