Appel fra politiet: Kig efter forsvundet kvinde

Thomas Munk Veirum Lørdag, 27. november 2021 - 13:22

Grønlands Politi har siden fredag ikke fået yderligere oplysninger om, hvor 35-årige Peerstaat Isaksen fra Qaqortoq kan befinde sig.

Derfor appellerer politiet til, at borgere og virksomheder i Qaqortoq kigger efter kvinden på deres ejendom:

- Vi er nødt til at bede alle i Qaqortoq om at kigge i deres skurer, kældre, biler og samtlige andre steder, hvor hun muligvis kunne finde på at opholde sig på deres ejendom. Særligt virksomheder beder vi om at kigge på deres værksteder, lagre og andre lokaler, de ejer.

- Da kvinden er uden fast bopæl og normalt overnatter forskellige steder hos blandt andet venner og familie, er det ikke usandsynligt, at hun opholder sig et sted, der ofte står tomt.

35-årige Peerstaat Isaksen har følgende signalement:

- 35 år gammel

- Cirka 155 cm høj

- Kraftig af kropsbygning.

- Iført mørkegrøn jakke, pink t-shirt, sorte bukser og lillafarvede sko.

Politiet skriver, at de har så få oplysninger om, hvor kvinden kan være, at der på nuværende tidspunkt ikke kan udelukkes nogen muligheder i forhold til baggrunden for kvindens forsvinden.