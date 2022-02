Apollonie skal hjælpe GIF-vision på vej

Redaktionen Søndag, 20. februar 2022 - 15:37

Grønlands Idrætsforbund (GIF) har en vision om, at Grønland skal være verdens mest fysisk aktive land i 2030.

Den vision skal 34-årige Apollonie Kreutzmann hjælpe med at indfri i Qeqqata Kommunia.

Kommunen har nemlig en lignende vision, om at sikre et inkluderende og sundt miljø for børn og unge, og derfor har kommunen lavet en aftale med GIF, der foreløbig gælder fra 2022 til 2025.

I henhold til aftalen skal kommunen og idrætsforbundet ansætte en person, der skal holde hånd i med opgaverne, og valget er faldet på Apollonie Kreutzmann.

Hun er uddannet folkeskolelærer og nyudklækket kandidat i humanistisk samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab fra Københavns universitet.

Kæmpe projekt

- Det er et kæmpe projekt, der kommer under Apollonies kyndige vinger. Et projekt der forudsætter et godt og tæt samarbejde med alle involverede parter, især frivillige kræfter, der gerne vil afsætte tid til at give deres bidrag til at projektet i den anden ende kan være med til at udklække unge, selvsikre, robuste og stærke unge mennesker, der er parat til at erobre verden, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Borgmester i Qeqqata, Malik Berthelsen (S), ser frem til at følge Apollonie Kreutzmanns arbejde:

- Vi ønsker at understøtte forældrene i deres bestræbelser på at det skal gå godt for børnene og de unge mennesker, og vi er overbevist om at gode muligheder for sundt, aktivt og trygt fritidsliv kommer børnene og de unge til stor gavn, udtaler borgmesteren.

Vigtigt at have fingeren på pulsen

Formanden for bestyrelsen i Grønlands Idrætsforbund, Nuka Kleemann, siger, at ansættelsen giver god mening:

- Vi ved, at den lokale tilknytning og at have fingeren på pulsen i forhold til, hvad der sker i foreningerne og i bymiljøet i de forskellige byer og bygder, har rigtig stor betydning for, om vi får succes med vores indsatser mod en mere aktiv befolkning, siger Nuka Kleemann.