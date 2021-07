Anti-korruptionsarbejde i slowmotion

Redaktionen Torsdag, 22. juli 2021 - 11:47

Lovgivning skal beskytte whistleblowere, så det ikke bliver på bekostning af egen sikkerhed, at whistleblowere gør opmærksom på lovovertrædelser. EU har i et direktiv pålagt medlemslandene at sikre juridisk og finansiel støtte til whistleblowere, og nu opfordrer Tranaparency International Greenland til at samme form for beskyttelse bliver indarbejdet i grønlandsk lovgivning.

Det skriver avisen AG.

Det sker på baggrund af et paragraf 37 spørgsmål fra medlem af Inatsisartut Sofia Geisler (IA) om arbejdet med whistleblowerordningen i den offentlige administration og i de offentligt ejede selskaber.

- Whistleblowere er en af nøglerne til anti-korruptionsarbejdet og dermed for demokratiet. Men det kræver mod at stå frem. Beskyttelse af whistleblowere, for eksempel gennem lovgivning, skal sikre, at det ikke bliver på bekostning af egen sikkerhed, at whistlebloweren gør opmærksom på lovovertrædelser. Det siger Bodil Karlshøj Poulsen, leder af sekretariatet i Transparency International Greenland, til AG.

Bodil Karlshøj Poulsenhenviser til EU, som ved et direktiv har pålagt medlemslandene at sikre juridisk og finansiel støtte til whistleblowere. Hun opfordrer til, at samme form for beskyttelse bliver indarbejdet i Grønlandsk lovgivning.

