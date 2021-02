Anthon Geisler er død

Nukappiaaluk Hansen Søndag, 28. februar 2021 - 12:00

Folkekære Anthon Geisler, som har drevet en kiosk i Illumiut i Ilulissat i mange år, er død. Han blev 102 år.

Det bekræfter Anthon Geislers nevø, Hugo Svensson, over for Sermitsiaq.AG.

Hugo Svensson oplyser, at Anthon Geisler sov stille ind mellem klokken 06.00 og 07.00 søndag morgen på alderdomshjemmet 'Unganartoq' i Ilulissat.

- Han har haft mange oplevelser gennem sit lange liv, og han har udtrykt på det seneste, at han var ved at være mæt af dage. Hans ønske har været, at vi skulle takke på hans vegne, når hans tid kom, siger Hugo Svensson til Sermitsiaq.AG.

Selvstændig i over 60 år

Anthon Geisler pensionerede sig som erhvervsdrivende da han var 101 år, efter han havde været selvstændig i omkring 60 år.

Han fyldte 102 år 21. februar, hvor det blandt andet bød på en køretur gennem Ilulissats by til lufthavnen.

- Det var en herlig dag. Jeg huskede tilbage på de mange år som erhvervsdrivende, for jeg var meget glad for mit arbejde, sagde Anthon Geisler i et interview til Sermitsiaq.AG i forbindelse med hans 102 års fødselsdag.

Han fik tildelt fortjenstmedalje Nersornaat i sølv i forbindelse med sin 100-års fødselsdag for to år siden.