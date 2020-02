Antarktis sætter varmerekord med temperatur på 18,3 grader

Ritzaus Bureau Fredag, 07. februar 2020 - 16:19

Det er varmere end nogensinde før på Antarktis.

Et argentinsk forskningscenter på verdens sydligste kontinent målte torsdag temperaturen til 18,3 grader celsius.

Den Meteorologiske Verdensorganisation (WMO) bekræftede fredag, at det er den højeste måling nogensinde på kontinentet.

- Det er ikke en måling, man normalt ville forbinde med Antarktis. Selv ikke om sommeren, siger Clare Nullis, som er talsperson for WMO, i en udtalelse.

Den hidtil varmeste måling fra kontinentet var i 2015, hvor der blev målt en temperatur på 17,5 grader.

- Den antarktiske halvø er blandt de hurtigst opvarmende regioner i verden, siger Nullis.

Ifølge videnskabsfolk er der smeltet så meget is ved Sydpolen, at selve iskappen er i fare for at falde fra hinanden, skriver Reuters. Sker det, vil vandstanden stige med mindst tre meter inden for de næste århundreder.

- Det årlige tab af is i Antarktis er mindst seksdoblet mellem 1979 og 2017, siger Nullis.

Der har før været målt 19,8 grader på en ø i det antarktiske område, men målingen på 18,3 grader er rekord for selve Antarktis-kontinentet.

Det seneste klimatopmøde blev holdt i Spaniens hovedstad, Madrid.

Klimatopmødet gik over tid med knap to døgn, og aftalen, der blev vedtaget på mødet, betegnes fra flere sider som skuffende og meget langt fra målet i Paris-aftalen om at begrænse den globale opvarmning til 1,5 grader.

FN's generalsekretær, António Guterres, sagde dengang om mødet:

- Jeg er skuffet over resultaterne af COP25. Det internationale samfund tabte en vigtig mulighed for at vise øget ambition inden for hjælp, adaption og finansiering til at tackle klimakrisen.

/ritzau/Reuters