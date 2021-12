Antallet af tegnsprogstolke begrænser

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 28. december 2021 - 07:54

Naalakkersuisut vil gerne tolke vigtige pressemøder om eksempelvis coronasituationen til tegnsprog, så døve og hørehæmmede kan følge med.

Men det sætter sine begrænsninger, når der kun er to certificerede tegnsprogstolke til rådighed i Grønland. Derudover begrænser det også, at der ikke findes et grønlandsk tegnsprog - kun enkelte tegn. Det er det danske tegnsprog, der benyttes her i landet.

Det oplyser naalakkersuisoq for børn, unge og familier, Paneeraq Olsen (N), i et skriftligt svar til inatsisartutmedlem Pipaluk Lynge-Rasmussen (IA).

Naalakkersuisoq oplyser, at Departement for Sundhed ved et enkelt pressemøde har gjort brug af tegnsprogstolkning fra en ekstern tolk. Tolkningen blev transmitteret på Døveforeningen i Grønlands Facebook-side.

Efterspørgsel svær at vurdere

Organisationen NIIK, de Grønlandske Handicaporganisationer, efterlyste tidligere på året, at Naalakkersuisut begyndte at tegnsprogstolke pressemøderne, af hensyn til hørehæmmede.

Pipaluk Lynge-Rasmussen spørger også ind til, hvor mange der rent faktisk vurderes at have brug for tolkningen. Her henviser Naalakkersuisut til en undersøgelse fra 2020, der viser, at 34 personer er diagnosticeret med høretab, men at det vurderes at være flere, da datagrundlaget er ringe. Tilioq oplyser, at Døveforeningen har kontakt til 21 personer, der har tegnsprog som deres mådersmål.

Naalakkersuisut understreger, at det er målsætningen på handicapområdet, at samfundet bliver mere tilgængeligt og inkluderende for personer med handicap.