Antallet af operationer stiger årligt

Merete Lindstrøm Fredag, 17. april 2020 - 11:08

I 2019 blev der brugt markant færre penge på vikartimer i sundhedsvæsenet end året før. Det har fået Demokraternes Anna Wangenheim til at stille spørgsmålstegn ved, hvilke konsekvenser det har haft for antallet af operationer foretaget her i landet.

I et svar til Anna Wangenheims paragraf 37 spørgsmål oplyser Naalakkersuisut, at antallet faktisk er steget over de seneste fire år. Samtidigt er antallet af aflyste operationer faldende.

Antal aflyste operationer År Antal 2016 390 2017 333 2018 293 2019 219

Antal gennemførte operationer År. Antal 2016 1816 2017 2038 2018 2239 2019 2475

Spørgsmålet fra Anna Wangenheim blev stillet på baggrund af oplysninger om, at omkostninger til vikarer i 2019 var faldet til 36.692.000 kroner fra 51.324.000 kroner i 2018. Altså et fald på 14,6 millioner kroner.