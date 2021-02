Antallet af Nuuk-borgere stiger og stiger

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 05. februar 2021 - 10:00

Den 4. februar lå indbyggertallet på 18.803 i Nuuk, hvilket er en vækst på 2,6 procent set i forhold til samme tidspunkt året før.

Den store fremgang overrasker borgmester Charlotte Ludvigsen, Kommuneqarfik Sermersooq, der havde forudset, at corona-restriktionerne ville have begrænset væksten.

- Men selv i marts sidste år, da der var indrejseforbud, voksede Nuuks befolkningstal, påpeger borgmesteren, der benytter lejligheden til at pege på et af de mest brandvarme emner i kommunalvalgkampen: hvordan skaffer man boliger til de mange nye indbyggere?

Fart i boligbyggeriet

Charlotte Ludvigsen understreger, at væksten i befolkningstallet ”gør det nødvendigt at sætte ekstra fart på boligbyggeriet”.

- Fra 2016 til 2019 skaffede vi over 500 nye offentlige boliger, men i 2020 har selvstyret stoppet vores muligheder for at skaffe flere boliger. Det er et problem. Hvis vi er tvunget til at gå tilbage i til de tilstande vi havde for 15 år siden, hvor det eneste, der blev bygget i Nuuk, var nogle få enfamilieshuse, ender det i en social katastrofe, siger IA-borgmesteren, der er endt i et åbent opgør med Siumuts kandidat Inga Dora Markussen om kommunens boligpolitik.

Til gavn for hele landet

Det stigende antal indbyggere glæder borgmesteren, fordi der har været arbejdskraftmangel, og som sidegevinst bidrager et stigende antal borgere med indtægter i såvel det offentlige som private erhvervsliv i form af øgede skatteindtægter og øget handel i byens butikker.

- Erhvervslivet har brug for arbejdskraft, og det offentlige Grønland har brug for erhvervslivets skatteindtægter, hvis vi skal have råd til udvikle vores velfærd. Derfor er et voksende befolkningstal i Nuuk gode nyheder for hele landet, mener Charlotte Ludvigsen.