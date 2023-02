Antallet af anbragte børn er steget

Redaktionen Fredag, 03. februar 2023 - 15:42

411 børn med grønlandsk baggrund er ifølge en ny opgørelse fra social-, bolig- og ældreministeriet anbragt uden for hjemmet i Danmark.

Og det er en stigning i forhold til maj 2021, hvor 396 børn med grønlandsk baggrund var anbragt uden for hjemmet, ifølge analyseinstituttet VIVE’s rapport: ”Børn med grønlandsk baggrund, der er anbragt i Danmark – fra danske kommuner”.



Anbragte børn

Af de 411 børn mellem 0-17 år, der i dag er anbragt, er 312 anbragt med forældrenes samtykke det vil sige frivillig anbragt, mens 81 er tvangsanbragt. Endelig er der 18 børn der er anbragt på baggrund af en såkaldt formandsafgørelse, det vil sige en akut sag, hvor kommunen af hensyn til barnets tarv ikke afventer en behandling i børn- og ungeudvalget.

At tallet er steget, bekymrer medlem af Folketinget for IA, Aaja Chemnitz, der har stillet §37-spørgsmålet om antallet af anbringelser til social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil.



– Tallet er højt i forhold til, hvor mange grønlændere, der er i Danmark. Der sker altså fortsat anbringelser af grønlandske børn i Danmark, og det er vigtigt at sikre, at det sker på baggrund af barnets behov og ud fra reel dokumentation. Min helt store bekymring går på, om retssikkerheden overholdes, og om der er grundlag for alle de anbringelser, som vi ser, siger hun.

