Antal voldsanmeldelser tager et dyk - mens overgrebs- og hashsager stiger

Thomas Munk Veirum Mandag, 02. januar 2023 - 13:39

Det er en særdeles positiv nyhed, hvis antallet af voldssager viser sig at falde i 2022, lyder det fra politimester Bjørn Tegner Bay.

Han fortæller, at i slutningen af november havde Grønlands politi modtaget 1015 voldsanmeldelser.

- På samme tidspunkt sidste år havde vi modtaget 200 flere. Så medmindre december bliver meget voldsom, kan antallet af voldssager falde med 15 til 20 procent. Hvis det holder stik, så er det en meget positiv udvikling, fortæller politimesteren til Sermitsiaq.AG i et interview kort før jul.

Ifølge politimesteren udgør vold et særlig problem, da vold er noget, der virkelig påvirker de forurettede og påvirker folks generelle tryghed:

Stigning i anmeldelser om voldtægt

- Så hvis vi har knækket kurven på det område, er det meget positivt. Vi skal dog huske på, at selv med det fald ligger vores niveau alt for højt, siger Bjørn Tegner Bay.

Mens antallet af voldssager altså ser ud til at dykke, så peger pilen desværre den anden vej med hensyn til sager om overgreb på børn, og det samme gælder antallet af voldtægter:

- Ved udgangen af november måned i år havde vi modtaget 228 anmeldelser om voldtægt. På samme tidspunkt sidste år havde vi modtaget 185 anmeldelser, siger Bjørn Tegner Bay og fortsætter:

- Det ser umiddelbart ud til, at vi får en omkring ti procents stigning i anmeldelser af sædelighedsforbrydelser mod børn. Det kan ændre sig de sidste 14 dage af året.

Bodypackere har fyldt meget

I den forbindelse fastholder politimesteren, at han ikke nødvendigvis ser stigningen i overgrebssager mod børn som noget negativt.

- Det er større fokus på at få anmeldt sagerne. Tabuet er ved at blive brudt, og det betyder efter min opfattelse, at en større del af de forbrydelser, der bliver begået, bliver anmeldt, siger han.

Et andet område, der har fyldt meget for Grønlands Politi i 2022, er sager om hash. Ved udgangen af november havde politiet oprettet 502 sager om lov om euforiserende stoffer. På samme tidspunkt i 2021 var der oprettet 360 sager.

Politimesteren peger i den forbindelse på de relativt mange bodypackere, der er blevet stoppet i Kangerlussuaq - dertil kommer hele tre dødsfald blandt bodypackere.

Skal eskorteres og scannes

- Der er ingen tvivl om, at bodypackerne har fyldt meget hos os. Ikke mindst fordi vi har haft tre dødsfald, hvilket er helt usædvanligt.

Politimesteren siger, at bodypackerne kræver en del ressourcer at håndtere - blandt andet fordi de skal eskorteres fra Kangerlussuaq til en by med et sygehus, hvor de kan blive scannet samt være tilbageholdt indtil stoffet er ude af kroppen.

- Der har været bodypackere, den tid jeg kan huske, men jeg kan ikke erindre, at vi nogensinde har set så mange gøre forsøget, som vi har set det sidste halve års tid, siger Bjørn Tegner Bay, der vurderer, at stigningen i høj grad kan henføres til, at myndighederne er blevet bedre til at opdage bodypackerne.

Hash-misbrug har store sociale konsekvenser

Ifølge politimesteren er en gerningsmand, der er påvirket af hash, ikke et særligt stort problem for politiet, fordi folk bliver apatiske og dvaske, men tilgengæld oplever politiet at hash-misbrug har store sociale konsekvenser:

- Vi oplever til gengæld, at hash har en enorm betydning på det sociale område. Vi oplever børn, der bliver omsorgssvigtet på grund af hashmisbrug. Vi oplever børn unge og voksne, der ikke passer skole og arbejde på grund af hash-problemer.

- På den baggrund bruger vi også mange politimæssige ressourcer, fordi det har kæmpe stor betydning for de sociale udfordringer i landet, at der er et udbredt hash-misbrug, siger Bjørn Tegner Bay.