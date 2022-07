Antal modtagere af offentlig hjælp er styrtdykket

Thomas Munk Veirum Fredag, 01. juli 2022 - 10:59

Gennem de sidste otte år er antallet af modtagere af offentlige ydelser som offentlig hjælp og arbejdsmarkedsydelse dykket betydeligt.

Det viser nye tal fra Grønlands Statistik.

Begge ydelser har til hensigt at hjælpe borgere økonomisk, når de står uden indkomst. Det kan være i forbindelse med arbejdsløshed, sygdom eller andet, og særligt siden 2014 har færre og færre modtaget ydelserne.

I 2014 modtog 7.887 personer på et eller andet tidspunkt af året offentlig hjælp. I 2021 var det tal nede på 3.749 - et fald på 53 procent. For at være talt med i statistikken skal en borger have modtaget 500 kroner eller derover i offentlig hjælp i løbet af året.

Sparer 100 millioner kroner

En næsten tilsvarende udvikling kan ses inden for antallet af modtagere af arbejdsmarkedsydelse. I 2014 modtog 3.073 personer på et tidspunkt arbejdsmarkedsydelse. I 2021 var antallet nede på 2.124 - et fald på 31 procent.

Udviklingen har betydet en stor kontant besparelse for det offentlige. I 2014 var udgiften til offentlig hjælp således cirka 162,5 millioner kroner. I 2021 var udgiften nede på 62,5 millioner kroner. Udgiften til arbejdsmarkedsydelse faldt også fra 42 millioner kroner til 25 millioner kroner.

Nedenstående tabel fra Grønlands Statistik viser udviklingen fordelt på de forskellige kommuner siden 2016 - artiklen fortsætter under tabellen.

Grønlands Statistik

Dagpenge til barsel ligger stabilt

Den tredje ydelse, som Grønlands Statistik har med i opgørelsen, ligger til gengæld stabilt i antal modtagere.

Det drejer sig om dagpenge udbetalt i forbindelse med barsel. I 2012 fik 992 borgere 1.000 kroner eller derover udbetalt i barselsdagpenge i løbet af året.

I 2021 var tallet næsten det samme - nemlig 982 - et fald på 10 personer, Udgiften er dog steget fra 31 til 41 millioner kroner over i perioden.