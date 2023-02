Antal af dødsofre i Tyrkiet og Syrien stiger til 2651

Ritzaus Bureau Mandag, 06. februar 2023 - 16:39

Antallet af dødsofre ved skælvet i Tyrkiet og Syrien er mandag aften steget til mindst 2651, skriver AFP.

I Syrien er dødstallet steget til mindst 1000, og de tyrkiske myndigheder meddeler, at 1651 er dræbt i Tyrkiet. Dermed er det samlede dødstal mindst 2651.

I Tyrkiet meldes mindst 11.000 såret. I Syrien er antallet af sårede på mindst 2400.

- Mange tusinde mennesker er blevet tvunget væk fra deres hjem og kæmper mod hård kulde. Over 2800 bygninger er styrtet sammen i Tyrkiet, deriblandt hospitaler, skoler og regeringsbygninger, lyder det fra nødhjælpsgruppen Red Barnet, som forsøger at komme nødstedte børn og børnefamilier til undsætning hurtigst muligt.

Sasha Ekanayake, som er landedirektør for Red Barnet i Tyrkiet, siger, at ekstrem kulde og snestorme vanskeliggør redningsindsatsen.

Nødhjælpsgruppen siger også, at mange familier fra Syrien er hårdt ramt, da de kommer fra områder, hvor økonomien er brudt sammen, og som derfor i forvejen har svært ved at hjælpe deres børn med varme og skolegang.

- Nu sidder en del børn i murbrokkerne - på afstand af dem, der skulle hjælpe dem og uden at vide, om de vil få varme og skolegang. Disse børn har brug for øjeblikkelig hjælp.

Skælvet, der blev målt til 7,8, er den største naturkatastrofe, der har ramt Tyrkiet siden 1939. Det siger præsident Recep Tayyip Erdogan, som har erklæret syv dages landesorg.

For 84 år siden kostede et jordskælv ved den tyrkiske by Erzincan cirka 32.700 mennesker livet.

Skælvet, som blev efterfulgt af mere end 50 efterskælv, jævnede hele byområder med jorden i flere tyrkiske storbyer. Det ramte områder, som er fyldt med millioner af mennesker, der er flygtet fra krig og fattigdom i Syrien.

Redningsmandskab arbejder på højtryk for at redde overlevede fri fra murbrokker og sammenstyrtede bygninger.

Den syriske regering appellerede mandag til det internationale samfund om at hjælpe efter katastrofen.

- Syrien appellerer til FN's medlemslande ... til Den Internationale Røde Kors Komité og til andre humanitære grupper om at hjælpe efter det ødelæggende skælv, hedder det i en erklæring fra det syriske udenrigsministerium.

FN's Generalforsamling holdt mandag et minuts stilhed for ofrene for katastrofen.

- Vores folk i området er ved at tage bestik af situationen for nødhjælpsindsatsen og forsøger at få overblik over behovet for hjælp, siger FN's Generalsekretær, António Guterres, i en erklæring.