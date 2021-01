Anstaltsleder: Der er sket store forbedringer 

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 13. januar 2021 - 07:53

Fredag blev det muligt at se femte sæson af 'Inside the World's Toughest Prisons' på streamingtjenesten Netflix, og her var tv-holdet på besøg i Nuuks nye anstalt i et af afsnittene.

Den engelske journalist, Raphael Rowe, var inde i anstalten, og i et interview med Sermitsiaq.AG påpeger han, at der var problemer med personalet, med omkring antallet af anstaltbetjentene samt deres uddannelse i forhold til kommunikation med de indsatte.

LÆS OGSÅ: Dokumentar om den lukkede anstalt i Nuuk på Netflix

Anstaltsleder i anstalten, Peter Fomsgaard, har set afsnittet på streamingtjenesten.

- Der blev vist gode billeder af Nuuk i dokumentaren, og Raphael Rowe kom godt ind til de indsatte, hvor han havde ærlige samtaler med dem. Men jeg vil sige, at hele sandheden om anstalten blev aldrig fortalt, siger Peter Fomsgaard.

En anden virkelighed

Blandt andet mener han, at seerne kan få indtryk af, at hele anstalten er en lukket anstalt.

- Det burde have været nævnt, at der er to afdelinger, nemlig at der både er den åbne anstalt og den lukkede anstalt. Raphael Rowe var hos de indsatte både i den lukkede og den åbne anstalt. Det skal så påpeges, at dem, der sidder i den lukkede anstalt, ikke må gå ud til arbejde eller tage på jagt.

Anstaltslederen understreger, at det billede der blev vist af situationen i tv-serien om, at dem der sidder i den lukkede anstalt kunne gøre, som dem der sidder i den åbne anstalt, men sådan hænger det ikke sammen, understreger han.

Mangler kun få anstaltbetjente

Peter Fomsgaard. forklarer, at der var udfordringer med anstaltbetjentene, da filmholdet var i Nuuk.

- Der er sket meget, siden filmholdet var her. Der mangler stadigvæk anstaltsbetjente, men ikke så mange som da anstalten åbnede. Der er fuld bemanding på andre faggrupper, fremhæver han.

Der er i alt 76 indsatte i anstalten, 40 i den lukkede afdeling og 36 i den åbne, og der er nu i alt 35 anstaltbetjente.

- Da Netflix-holdet var i Nuuk, var de største udfordringer personalemangel og tilvænningen til den nye store bygning. Personalemanglen betød, at vi ikke havde hele anstalten i drift, hvilket vi har i dag. Tilvænningen til bygningen, er vi kommet efter og er nu blevet fortrolige med de nye rammer og arbejdet med et lukket regime, siger Peter Fomsgaard.

Anstalten er også en uddannelsesinstitution, hvor man kan tage anstaltbetjent-uddannelsen. Her foregår undervisningen og praktikperioden i anstalten.