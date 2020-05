Anstaltskapacitet står i vejen for skærpede domme

Thomas Munk Veirum Torsdag, 14. maj 2020 - 10:49

Naalakkersuisoq for justitsområdet, Martha Abelsen (S), har mødtes med justitsminister Nick Hækkerup (Soc.) for at diskutere det grønlandske ønske om at skærpe foranstaltningerne for en række forbrydelser.

Abelsen har tidligere bedt Justitsministeriet om at forberede ændringer i kriminalloven for at sikre længere anstaltsdomme i sager om drab, seksualforbrydelser og grov vold.

- Det er et ønske, som jeg bakker op om, og jeg er enig i, at tiden er kommet til at sikre, at foranstaltningerne er i tråd med befolkningens og politikernes ønsker i Grønland, udtaler Nick Hækkerup i en pressemeddelelse.

Arbejde sat i gang for at finde løsning

Kapaciteten i landets anstalter er dog en udfordring, hvis der skal dømmes strengere, lyder det fra den danske justitsminister:

- En hævning af foranstaltningsniveauet vil imidlertid betyde et øget kapacitetsbehov i anstalterne, når de længere domme skal afsones, og det er udfordringer, vi må tage alvorligt, udtaler Nick Hækkerup.

Det er Danmark, der har ansvaret for anstalterne i Grønland. De finansieres og drives af Kriminalforsorgen i Grønland, som er en del af retsområdet, der stadig er dansk ansvarsområde.

Nick Hækkerup oplyser, at Justitsministeriet er gået i gang med at finde en løsning på problemet, så det grønlandske ønske kan opfyldes.

Abelsen håber på bedre behandling

- Det er samtidig min forhåbning, at den nye aftale om at sikre markante løft i lønforholdene for anstaltsbetjente i Grønland kan være med til at sikre rekruttering af flere anstaltsbetjente i Grønland, og at også dette kan være en medvirkende faktor i forsøget på at opnå det fælles mål, udtaler Nick Hækkerup.

Martha Abelsen siger i den forbindelse:

- Jeg vil også gerne takke Nick Hækkerup for et konstruktivt møde, hvor vi var enige om at søge at fjerne de sten på vejen, som en hævning af foranstaltningsniveauet vil medføre, udtaler Martha Abelsen.

Hun siger videre, at det er hendes håb, at man i kombination med de længere foranstaltninger vil indføre bedre muligheder for behandling af krænkere under afsoningen.