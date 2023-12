Anstaltsbetjentes vilkår endnu ikke på plads

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 05. december 2023 - 13:01

I 2019 blev et betydeligt lønløft for anstaltsbetjente i Kriminalforsorgen i Grønland forhandlet på plads.

Lønløftet har blandt andet løst et stort rekrutteringsproblem og samlet op på et historisk lønefterslæb.

Aftalen gjaldt dog kun årene 2020 til 2023, og det vil sige, at den udløber om mindre end en måned, og til trods for flere positive udmeldinger fra den danske regering, er der endnu ikke en aftale på plads.

Formand for Fængselsforbundet, der organiserer anstaltsansatte, Bo Yde Sørensen, oplyser til Sermitsiaq.AG, at han er blevet kontaktet af flere bekymrede kolleger i Grønland.

Handler om 40.000 til 138.000 kr. om året.

- Jeg har en klar forventning om, at aftalen får vi forlænget, og jeg har beroliget nogle af kollegerne fra Grønland, siger Bo Yde Sørensen.

Han ønsker af hensyn til forhandlingerne ikke at afsløre nærmere detaljer, men han understreger, at Fængselsforbundet har presset på for at få en aftale på plads.

Ifølge fagforeningsformanden er det betydelige beløb, der er på spil for anstaltsbetjentene. Aftalen sikrer dem nemlig mellem 40.000 til 138.000 kr. om året.

Mandag landede den danske regering en aftale om et stort lønløft til blandt andre fængselsbetjente i Danmark, men aftalen har ingen konsekvenser for anstaltsbetjente her i landet.