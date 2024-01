Anspændt situation: Forsvarsminister vil overveje at genåbne forsvarsaftale

Ritzau Onsdag, 31. januar 2024 - 15:55

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) overvejer at genåbne forsvarsaftale.

Det sker blot lidt over et halvt år efter, at et bredt flertal i Folketinget indgik en aftale om at afsætte 155 milliarder kroner til Forsvaret over en tiårig periode.

Det siger han til DR onsdag, efter han har deltaget i et møde med EU's forsvarsministre.

- Vi bliver nødt til nu på baggrund af den situation, der desværre udvikler sig i en mere og mere besværlig retning, at se på, om vi kan fremme nogle investeringer hurtigere i at udbygge vores kapaciteter i Danmark på forsvarsområdet, siger Troels Lund Poulsen til DR.

Udfordringer med støtte til Ukraine

EU's forsvarsministre drøftede onsdag situationen i Ukraine. Der er nemlig udfordringer med at få sendt støttekroner og udstyr afsted til det krigsramte land.

Troels Lund Poulsen fortalte efter mødet, at der var bred enighed om, at der skal arbejdes bedre sammen for at støtte Ukraine i krigen mod Rusland.

En krig, hvor Rusland angiveligt har medvind for tiden.

Selv om der var bred enighed blandt EU's forsvarsministre, så har unionen svært ved at løfte den lovede hjælp til Ukraine.

Det sagde EU's udenrigschef, Josep Borrell, ved et pressemøde i forbindelse med onsdagens møde.

Når kun halvdelen

- Vi kommer til at nå lidt mere end halvdelen af løftet. I alt 52 procent, sagde Josep Borrell i den forbindelse.

Det er også derfor, at Troels Lund Poulsen siger, at Danmark kan blive nødt til at fremme sine investeringer i forsvaret.

Det er dog ikke bare lige sådan at gøre det.

Det vil kræve opbakning fra de partier, der er med i forligskredsen bag den aftale, der blev indgået i sommer.

Bag forsvarsforliget står regeringen, Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

/ritzau/