Ansøgninger om hjælp nået op på 25 mio.

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 27. marts 2020 - 13:53

Naalakkersuisoq for Erhverv Jess Svane oplyste på dagens pressemøde, at man havde modtaget 23 ansøgninger vedrørende hjælpepakke til arbejdstager.

- Og vi har modtaget 123 ansøgninger fra erhvervslivet, og ansøgningerne løber op i samlet 25 millioner kroner, oplyste Jess Svane.

Han fortalte, at man modtager mange spørgsmål og henviste derfor til disse hjemmesider, som forklarer, hvem og hvordan man kan få hjælp:

- For alle ordninger gælder, at virksomhederne må imødese selv at tage et tab på 30 procent. Det er princippet i vore hjælpepakker, oplyste Jess Svane.

LÆS OGSÅ: Sådan er hjælpepakken skruet sammen

Han pointerede, at virksomhederne kun kan ansøge om et hjælpebeløb for en måned ad gangen.

Den samlede hjælp til erhvervslivet er fordelt på flere hjælpepakker og er fordelt således: