Ansatte yder krisehjælp til Air Greenland

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 20. april 2020 - 07:47

Fredag blev de forskellige medarbejdergrupper i Air Greenland orienteret om, at man i SU-regi – tillidsmandsgrupperne og ledelsen – var nået frem til enighed om, at alle ansatte skulle udskyde en vis procentdel af sin løn og pension, gældende for april. Desuden er medarbejderne indstillet på at yde en stor fleksibilitet i en tid, hvor det hele er forandret for flyselskabet. Et resultat som medarbejderne forventes at tiltræde endeligt i løbet af kort tid.

I marts lykkedes det for virksomheden at indgå en lignende aftale, hvilket forbedrede selskabets likviditet, der er altafgørende for, om man kan betale sine regninger.

Direktør: Glædeligt

- Det glæder mig ufatteligt meget, at medarbejderne er parat til at bakke op om vor virksomhed. Der udestår endnu nogle detaljer i aftalen, men min forventning er, at aftalen vil falde på plads i løbet af indeværende uge, oplyser administrerende direktør Jacob Nitter Sørensen til Sermitsiaq.AG.

Topledelsen får eksempelvis udskudt halvdelen af sin løn til senere udbetaling, og procentsatsen aftrappes i takt med de enkelte medarbejderes lønniveau.